Coronavirus : A ce rythme, il n’y aura plus de lits vacants dans les hôpitaux d’ici la fin de la semaine, prévient Habib Ghedia

Le rythme actuel de l’évolution de la situation épidémiologique en Tunisie entraînera, d’ici la fin de ce mois, soit la fin de la semaine, une saturation des lits vacants réservés aux patients de la Covid-19. C’est ce que pense Habib Ghedira, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

Avec la moyenne de 1.300 nouveaux cas confirmés par jour, le système sanitaire tunisien risque de confronter très bientôt ses limites, selon le médecin, qui a accordé une déclaration à l’agence Tunis Afrique presse (Tap).

Ghedira a, par ailleurs, assuré que que le comité compte présenter de nouvelles propositions au gouvernement, afin d’endiguer davantage la maladie, comme le confinement obligatoire pour les personnes âgées de 65 ans et plus et la réduction des déplacements entre les villes et les gouvernorats, soulignant que la gestion de la situation épidémique doit reposer sur des mesures visant à limiter la propagation de la maladie en plus de l’application des protocoles sanitaires.

Le responsable a également insisté sur la nécessité de renforcer les ressources humaines dans les hôpitaux, sachant que le nombre de médecins réanimateurs dans le secteur public, indispensables pour la prise en charge des Covid+, ne dépasse pas les 160.

C. B. Y.