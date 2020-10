Coronavirus – Tunisie : Plus de 3.000 nouveaux cas confirmés en 48 heures

Dans son bulletin relatif à l’évolution de la situation épidémique en Tunisie, le ministère de la Santé publique a annoncé, ce lundi 26 octobre 2020, que plus de 3.000 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés entre le 23 et 24 octobre, portant le nombre de total de contaminations découvertes depuis le mois de février à 52.399.

Le 23 octobre, 1.606 cas ont été détectés et le 24 octobre, 1.418, pour un taux de positivité qui avoisine les 41%. Un chiffre trop élevé qui montre qu’on ne teste pas assez actuellement et que le nombre réel de nouvelles contaminations est probablement bien plus élevé.

Le ministère a également fait savoir qu’à la date du 25 octobre, le bilan provisoire est de 576 autres cas.

Concernant les décès, il y en a eu 58 supplémentaires, pour un total de 877 depuis l’apparition de la maladie en Tunisie.

Les hôpitaux hébergent actuellement 1.187 patients de la Covid-19 (124 supplémentaires), dont 213 dans les services de soins intensifs (+ 44) et 106 sous respirateur artificiel (+ 4).

C. B. Y.