Exposition : Sawsen Laouiti libère les possibilités infinies du papier

Partagez 11 Partages

La Galerie Saladin à Sidi Bou Saïd présente “Mindfulness” (Pleine conscience), la première exposition personnelle de l’artiste Sawsen Laouiti, présentée par Rym Ben Boubaker, du 31 octobre au 15 novembre 2020.

«Tout ce qui est dans la création existe en vous, tout ce qui existe en vous est dans la création», écrivait Khalil Gibran. «Est beau ce qui procède d’une nécessité intérieure de l’âme. Est beau ce qui est beau intérieurement», disait, de son côté Kandinsky. Sawsen Laouiti ferait volontiers siennes ces deux célèbres citations.

Parlant de son intérêt pour le papier comme matériaux d’expression plastique, Sawsen Laouiti écrit notamment : «Mon cheminement artistique raconte mon histoire… celle d’une quête de sens perpétuelle et d’une reconnexion avec moi même. Le papier s’est imposé à moi comme une évidence. Ce matériau si délicat et à la fois si résistant m’a toujours fasciné tant par ses textures que par les possibilités infinies qu’il offre.»

Être là, ici et maintenant, portée par la magie de la création, en savourer chaque instant… vivre intensément ses ressentis, se connecter à ses émotions et à ses croyances, accepter ce qui est, accueillir ce qui vient avec bienveillance, hors de tout jugement. Et surtout observer les détails environnants, mettre en lumière les émotions qu’ils suscitent pour enfin créer. Telle est la démarche de l’artiste qui à travers un ancrage au cœur de la matière et une mise en volume de ses émotions nous propose des mosaïques de son parcours, des fragments de vie.

L’objectif de son travail est d’aborder les œuvres comme des expériences sensorielles et de les vivre comme un retour aux sources, une découverte de soi, mais surtout une histoire à partager.

Avec «Mindfulness», Sawsen Laouiti nous invite à un voyage onirique dans son univers fait d’origamis et de papier. Empreint d’une apparente légèreté et d’une grande délicatesse, le papier étonne par sa robustesse et les possibilités infinies qu’il offre. Chaque pli devient alors une méditation qui transforme la composition artistique en un état de transe et qui libère un champ énergétique unique. Un potentiel illimité de formes, de textures et de couleurs que nous fait découvrir avec émotion cette artiste passionnée.