Mahmoud Baroudi accuse Wadie Jary de contrebande de médicaments vers la Libye (vidéo)

L’ancien membre l’Assemblée nationale constituante (ANC) et ancien président de Gromblia Sports, Mahmoud Baroudi, a révélé l’implication du président de la Fédération tunisienne de football (FTF), le très contesté Wadie Jary, dans la contrebande de médicaments vers la Libye, dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 250.000 dinars tunisiens acquise dans une seule pharmacie à Ben Guerdane, sa ville d’origine. Vidéo.

Mahmoud Baroud, qui intervenait hier, dimanche 25 octobre 2020, sur les ondes de Cap FM, a également accusé la FTF de manipuler les résultats des matchs, notamment lors du match entre l’Union sportive de Ben Guerdane (USBG), club où a évolué jadis Wadie Jary et qu’il a présidé par la suite, et l’Etoile sportive de Métlaoui (ESM), soulignant que la manipulation est constatée et qu’une enquête pénale a été ouverte en France à son sujet par la police judiciaire. Et pour cause : quelques minutes avant le match en question, les autorités françaises à Nice se sont rendu compte qu’un grand nombre de personnes se rendaient dans des magasins de paris sportifs et pariaient sur cette rencontre et la valeur des paris s’est élevée à 33.000 euros.

Les parieurs ont été convoqués après que les enquêteurs aient connu leurs identités et il a été constaté qu’il s’agissait de Tunisiens installés en France, plus précisément à Nice, et tous sont proches du président de la FTF Wadie Jary, en particulier son fils qui étudie à Nice, son chauffeur personnel et le neveu du président du commission des arbitres de la FTF.

Baroudi s’est dit d’ailleurs étonné qu’une enquête judiciaire n’ait pas été ouverte à Tunis sur cette affaire.

Rappelons que Wadie Jary se présente comme une pauvre victime persécutée par la bourgeoisie qui ne supporterait pas, selon lui, son ascension fulgurante, alors que son fils étudie dans la très bourgeoise ville de Nice en France.

Il n’y a plus de doute, c’est Wadie Jary qui est un bourgeois sur lequel beaucoup de soupçons planent.

I. B.

