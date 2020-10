Tunisie : Les résidents protestent contre les conditions des gardes Covid-19

En ces temps de pandémie de la Covid-19, la mobilisation de tous les acteurs et particulièrement des médecins est indispensable. C’est même un devoir national. Soit, mais mobiliser cette armée de première ligne pour prendre part aux efforts de la nation dans la lutte contre la Covid-19 ne veut pas dire faire courir aux médecins des risques de contamination et aux malades des risques d’aggravation de leur état voire de décès.

Par Dr Salem Sahli *

La prise en charge des malades Covid-19 requiert une organisation rigoureuse, de bonnes conditions de travail, une formation adéquate des médecins réquisitionnés pour assurer des gardes Covid-19 et particulièrement les résidents non cliniciens des services de psychiatrie, de génétique, d’ophtalmologie, d’anatomopathologie… qui se plaignent à juste titre de l’absence de formation, de supervision et de rémunération, des mauvaises conditions de logement et de nourriture.

Ces médecins résidents non cliniciens se sentent abandonnés et livrés à eux-mêmes durant des gardes de 24 heures avec pour seule arme un document décrivant les protocoles à suivre. Nous savons tous que ces protocoles qui ont le mérite d’exister peuvent certes aider mais c’est loin d’être la panacée.

Les médecins résidents non cliniciens acceptent volontiers d’intégrer les tableaux de garde Covid-19 mais posent pour cela des conditions. Elles sont résumées dans la pétition suivante (document reproduit ci-dessous) qu’ils ont adressée à qui de droit.

Ces praticiens méritent tout notre soutien.

* Pédiatre – Hammamet.

Pétition des gardes dans les unités Covid-19

Nous résidentes et résidents des services sous-mentionnés,

Conscients de la gravité de la situation sanitaire face à la pandémie de la Covid-19,

Convaincus de la nécessité de la participation de tous et de toutes, et des médecins en particulier, dans l’effort national de lutte contre cette épidémie,

Soucieux d’assurer le maximum d’efficacité à notre participation à cet effort, et considérant la nature de nos spécialités, qui nous empêche d’assurer et d’assumer ce devoir sans encadrement académique et juridique, vous sollicitons par la présente pour nous assurer les conditions nécessaires au bon déroulement des gardes Covid, et ce à travers les mesures suivantes :

1) Clarifier le statut légal des résident(e)s inclus dans le tableau de garde Covid. Ces dernièr(e)s ont été affecté(e)s par leurs facultés et leurs collège de spécialité dans des services bien déterminés autres que les services de pneumologie et de rhumatologie. Élargir leurs terrains de stage devrait être dicté par leurs collèges et leurs facultés pour assurer à leur travail un cadre légal.

2) Impliquer les internes, résident(e)s et médecins de famille de toutes les spécialités, autres que la médecine d’urgence et la réanimation, dans le tableau de garde. Une répartition équitable des gardes Covid est indispensable, et aucune autre exemption n’est admissible.

3) Les gardes ne devraient pas dépasser 24h de suite, conformément à l’article 16 du décret n°2018-230 fixant le statut particulier des internes en médecine et des résidents en médecine, et à l’article 7 (nouveau) du décret n° 2001-318 tel que modifié et complété par le décret n°2011-2780. Les gardes commenceront dans ce cas à midi et finiront à midi du lendemain, soit après le staff et la passation des consignes.

4) Les gardes devront être rémunérées conformément à l’article 13 du décret n°2018-230 fixant le statut particulier des internes en médecine et résidents en médecine susmentionné. Les gardes Covid devront d’ailleurs être considérées catégorie “A”, puisque les nouveaux services Covid sont des services d’aide médicale urgente au sens de l’article 3 nouveau du décret n°2001-318 susmentionné.

5) Les équipements de protection individuels devront être fournis en quantité suffisante aux résident(e)s. Outre les équipements spécialisés pour les soins directs avec les patient(e)s Covid+, un masque chirurgical doit être fourni toutes les 4 heures à chacun(e) des résident(e)s de garde.

6) Les gardes devront être assurées en cas de maladie professionnelle (contamination au Covid-19). Un carnet de soin doit aussi être immédiatement fourni par l’hôpital conformément aux articles 19 et 20 du décret n°2018-230 fixant le statut particulier des internes en médecine et des résidents en médecine, susmentionné.

7) Les gardes devraient être supervisées par un(e) sénior(e) de garde, sinon présent(e) sur place, du moins joignable immédiatement à l’appel des résident(e)s affecté(e)s aux unités Covid.

8) La prise de décision durant ces gardes (changement de prescription par exemple) doit se faire par les senior(e)s de garde, ou à défaut par les résident(e)s des spécialités compétentes (pneumologie, médecine interne, rhumatologie, cardiologie et gastrologie). Nous résident(e)s des spécialités sous-mentionnées ne pourrons pratiquer aucun soin qui sort de nos domaines de compétences.

En cas de satisfaction de ces revendications, nous serons honoré(e)s de continuer à assurer ces gardes Covid. Dans le cas contraire, nous serons dans l’obligation de ne pas assurer ces gardes à partir du 1er novembre.

En espérant une prise en compte rapide et positive de ces revendications, veuillez, madame, monsieur, agréer nos salutations les plus distinguées.

Respectueusement,

Résident.es des services de psychiatrie, pédopsychiatrie, génétique, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, anatomopathologie.