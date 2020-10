Coronavirus : 124 nouveaux cas enregistrés en trois jours en milieu scolaire

Le ministère de l’Éducation a annoncé, dans la soirée de ce mardi 27 octobre 2020, l’enregistrement de 124 nouveaux cas de coronavirus dans les établissements scolaires, en trois jours portant le nombre total de contaminations en milieu scolaire à 1706.

Dans son rapport relatif à la situation épidémiologique, le ministère précise que du 15 septembre au 26 octobre courant, 817 établissements scolaires ont été touchés (contre 763, il y a 3 jours) et que les 1706 cas positifs sont répartis, comme suit : 719 élèves , 782 enseignants, 160 personnels éducatifs et 45 agents.

D’autre part, on compte également 4233 cas suspects, dont 2988 élèves, 939 enseignants, 228 personnels éducatifs et 78 agents, ajoute encore le ministère.

On notera que les circonscriptions les plus touchées sont Monastir avec 177 cas positifs, suivie de Nabeul (150), Tunis1 (148), Tunis2 (143) et Sousse (130).

Y. N.