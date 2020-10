Coronavirus : Al-Massar appelle le gouvernement à décréter l’état d’urgence sanitaire

«Quelle que soit la crise, on pourra toujours sauver notre économie mais on ne pourra jamais récupérer les vies perdues faute de moyens», a indiqué Faouzi Charfi, secrétaire général du parti Al-Massar, en appelant le gouvernement à décréter l’état d’urgence sanitaire et à instaurer un confinement national ciblé de 3 semaines.

Dans un communiqué publié par le parti, Faouzi Charfi explique que les capacités d’accueil en réanimation des 2 secteurs public et privé sont pratiquement saturées et que le coronavirus circule encore de façon très active.

«Nous n’avons pas encore atteint le pic de l’épidémie et notre système sanitaire va être débordé par la vague qui ne cesse de monter. Nous allons bientôt être confrontés au manque de personnel médical et paramédical qui commence à s’épuiser , au manque d’oxygène , de médicaments et d’équipements de protection», a-t-il averti.

De ce fait, M. Charfi appelle le chef du gouvernement Hichem Mechihchi à déclarer la lutte contre la Covid priorité nationale, à décréter l’état d’urgence sanitaire, et à décider un confinement national ciblé, de 3 semaines, «pour casser la courbe actuelle tout en conservant une activité minimale du secteur productif et éviter l’effondrement de notre économie».

Le SG d’Al-Massar, qui estime qu’il ne faut pas opposer la santé et l’économie, appelle également le gouvernement à débloquer d’urgence des fonds spéciaux pour les dépenses de santé et à annoncer des mesures d’accompagnement pour les PME et les plus démunis.

«Le chef du gouvernement doit s’adresser à la population avec un language de vérité, de réalité et de responsabilité pour les rassurer et obtenir leur adhésion dans ce combat», a-t-il encore estimé, avant de conclure : «Unis et solidaires, nous vaincrons cette pandémie».

Y. N.