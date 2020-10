Les hors-la-loi d’El-Kamour menacent : «Prenez-garde de la colère de Tataouine !»

Non contents que le gouvernement ait capitulé face à tous leurs caprices, les sit-inneurs d’El-Kamour continuent de s’adresser à lui en des termes humiliants : «Prenez garde de la colère de Tataouine et soyez sérieux», ont-ils lancé dans un commentaire sur leur page Facebook officielle, hier soir, mardi 27 octobre 2020.

Au moment où les responsables du gouvernement se félicitent d’avoir satisfait l’essentiel des revendications de ces hors-la-loi et d’être arrivés à un accord avec eux, ces derniers veulent non seulement avoir satisfaction de toutes leurs demandes, même les plus fantaisistes et les plus irréalisables, mais aussi immédiatement.

Après tout, quand on trouve des gouvernants faibles aux mains tremblantes qui donnent aux hors-la-loi tout ce qu’ils veulent, alors que l’Etat est en quasi-faillite et doit trouver dans l’immédiat 11 milliards de dinars pour boucler son budget pour les deux derniers mois de l’année, et bien ces coupeurs de routes, qui bloquent la production et la distribution du pétrole et du gaz à Tataouine depuis le 16 juillet dernier, continuent de les racketter cyniquement le.

I. B.