«L’éveil» de Mehdi Kattou : Les questionnements salutaires pour sortir du chaos

Partagez 4 Partages

«L’éveil», essai sociopolitique de l’animateur et journaliste tunisien Mehdi Kattou vient de paraître. Une réflexion autour de la citoyenneté et un plaidoyer pour l’émancipation.

Après le succès de son premier ouvrage «Chronique d’une révolution avortée» paru en 2013 et où il partage ses désillusions personnelles quant à la révolution du 14 janvier 2011, qui, selon lui, a emprunté la mauvaise voie, le journaliste et animateur Mehdi Kattou vient d’annoncer la sortie de son deuxième livre intitulé «L’éveil».

C’est un essai sociopolitique sur la notion de citoyenneté et un appel à la libération, à l’affranchissement et à l’émancipation, où l’auteur invite à la réflexion et à se poser ce qu’il appelle «les questionnements salutaires» notamment par le biais de l’éducation face à une réalité tunisienne morose. «Cet ouvrage est une prise de conscience du chaos qui a déferlé en silence, une tentative de décoder une société dont les tares ont étouffé les vertus, de chercher de nouveaux horizons collectifs», écrit-il.

Une première séance de dédicace et de débat avec l’auteur est prévue pour le samedi 31 octobre à la Fnac de la Marsa.

Fawz Benali