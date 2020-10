Hammamet : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

La police judiciaire à Hammamet a réussi, cette semaine, à démanteler un réseau de trafic de drogue qui œuvre à amener des pilules d’ecstasy d’Algérie.

C’est une source sécuritaire qui en a informé Mosaïque FM, précisant que selon les données préliminaires, le réseau est constitué de 6 personnes d’origines algérienne et tunisienne, ayant déjà fait entrer près de 14.000 pilules en Tunisie.

Suite à une autorisation du parquet, une équipe de la police judiciaire, renforcée par une autre de la police de secours à Hammamet ont fait une descente au domicile du groupe, ce jeudi 29 octobre 2020 à l’aube, indique la même source.

Elles ont saisi une grande quantité de drogue et arrêté six jeunes hommes et une jeune femme, contre lesquels une action en justice a été ouverte.

