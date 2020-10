La Tunisie dénonce fermement l’attaque terroriste à Nice et présente ses condoléances aux familles des victimes

La Tunisie, qui condamne fermement l’attaque terroriste perpétrée ce matin à Nice (dans le sud de la France), jeudi 29 octobre 2020, exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple français et présente également ses sincères condoléances aux familles des victimes.

C’est ce qu’indique un communiqué diffusé par le ministère des Affaires étrangères, qui réaffirme le rejet de la Tunisie, de toutes les formes de terrorisme, d’extrémisme et de violence sous quelque forme que ce soit : «La Tunisie réaffirme également l’importance de tous les efforts régionaux et internationaux pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme afin de prévenir leurs dangereuses répercussions sur la sécurité et la stabilité des États et des peuples»

«D’autre part, la Tunisie met en garde contre l’instrumentalisation idéologique et politique des valeurs sacrées et des religions et appelle à la nécessité de maintenir la religion à l’écart de ce fléau, car il s’agit d’un phénomène qui n’a ni religion, ni sexe ni couleur», ajoute le communiqué.

Rappelons que l’auteur de l’attaque, qui a tué trois personnes dans la basilique Notre-Dame de Nice, s’est présenté comme un Tunisien, âgé 21 ans, tout affirmant être arrivé en Europe par Lampedusa (Sicile, Italie), fin septembre dernier, avant de se rendre en France début octobre, selon l’Agence France Presse (AFP).

Y. N.