STB annonce un produit net bancaire en hausse de 4,39% à la fin septembre 2020

Les indicateurs d’activité de la Société tunisienne de banque (STB) au 30 septembre 2020 font ressortir un produit net bancaire à 411 MDT contre 394 MDT au 30 septembre 2019, en hausse de 4,39%.

Les dépôts de la clientèle ont enregistré une progression de 867,4 MDT ou 12,49% entre septembre 2019 et septembre 2020.

Les crédits nets à la clientèle (hors la dotation aux provisions relative au troisième trimestre 2020) ont progressé de 981,9 MDT ou 12,98% pour s’établir à 8.546,2 MDT au terme du troisième trimestre 2020 contre 7.564,3 MDT une année auparavant.

Les dépôts de la clientèle ont enregistré une progression de 867,4 MDT ou 12,49% entre septembre 2019 et septembre 2020 se détaillant entre dépôts à vue (+ 281,5 MDT ou 11,25% pour s’établir à 2.784,6 MDT et représenter 35,6% de l’ensemble des dépôts à fin septembre 2020 contre 2.503,1 MDT à fin septembre 2019 ; dépôts d’épargne (+ 325,7 MDT ou 11,19% pour atteindre 3.236,5 MDT ou une part de 41,4 % contre 2.910,8 MDT une année auparavant; et dépôts à terme (+ 195,1 MDT ou 14,5% qui se sont établis à 1.537,2 MDT, représentant une part de 19,7 % à fin septembre 2020 contre 1.342,1 MDT à fin septembre 2019).

Les ressources d’emprunt se sont élevées à 355 MDT à fin septembre 2020, en progression de 95,6 MDT ou 36,83% par rapport à leur niveau à fin septembre 2019 (259,5 MDT).

Les emprunts obligataires et privés ont augmenté de + 74,8 MDT ou 51,7% et les ressources spéciales de + 20,8 MDT ou 18,1%.

Le portefeuille titres commercial a atteint un encours de 431,2 MDT, soit un accroissement de 94,2 MDT ou 27,97% par rapport à son niveau enregistré à fin septembre 2019 (337MDT).

Le portefeuille titres d’investissement a enregistré une hausse de 31,3 MDT ou 2,73 % pour s’établir à 1.176,9 MDT à fin septembre 2020.

Cette situation résulte de la hausse des produits d’exploitation bancaire (+42 MDT ou 5,84 %) pour s’établir à 761.9 MDT à fin septembre 2020, et de la hausse des charges d’exploitation bancaire (+24,7MDT ou 7,58%) lesquelles se sont établies à 351MDT à fin septembre 2020 contre 326,3 MDT au terme du troisième trimestre 2019.

Les charges opératoires ont augmenté de 5,4 MDT ou 3,31% et se sont établies à 169,5 MDT à fin septembre 2020.

Enfin, le coefficient d’exploitation s’est situé à 41,2 % au terme troisième trimestre 2020 contre 41,7% une année auparavant.

Source : communiqué.