El Gouna Film Festival : «L’homme qui a vendu sa peau» de Kaouther Ben Hania remporte le prix du meilleur film arabe

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania a remporté ce soir, vendredi 30 octobre 2020, le Prix du meilleur film arabe à El Gouna Film Festival (EGFF), pour son long métrage «L’homme qui a vendu sa peau», avec la star internationale Monica Bellucci en tête d’affiche, qui vient d’être primé le 12 septembre dernier à la 77e édition de la Mostra de Venise.

La talentueuse cinéaste tunisienne continue à briller avec son dernier film, une coproduction entre la Tunisie, la France, la Belgique, l’Allemagne et la Suède, dont la première mondiale a eu lieu le 5 septembre 2020, au Festival international du film de Venise, où elle avait décroché le prix «Edipio Re for inclusion» et où l’acteur Yahya Mahayni avait également été récompensé par le prix Orrizonti (Meilleure interprétation masculine ).

Kaouther Ben Hania avait également été récompensée, le 12 octobre courant, pour ce même film, au Festival du film méditerranéen de Bastia (Arte Mare), en décrochant le Prix du jury jeune et celui du public.

Y. N.