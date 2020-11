Goethe Institut : Un débat sur la place des femmes dans le cinéma tunisien

Le Goethe Institut de Tunis organise un débat en ligne qui portera sur le thème «Les tunisiennes et le cinéma» : Les femmes entre émancipation, discrimination et difficultés d’intégration dans le monde du 7e art, et ce, ce soir vendredi 30 octobre 2020, sur Facebook.

Dix ans après la révolution du 14 janvier 2011, le combat pour l’égalité notamment homme/femme et contre les différentes discriminations de genre est toujours d’actualité. Le cinéma tunisien étant une discipline en pleine effervescence où les femmes ont réussi à gagner en visibilité ces dernières années, le Goethe Institut de Tunis organise un débat autour de la place de la femme dans les métiers du 7e art en Tunisie.

Dans le cadre du programme cinématographique Filmklub initié depuis le mois de septembre dernier, un débat aura lieu ce soir sur la toile avec la participation de trois intervenantes : Kahena Attia (montage), Amal Attia (ingénierie son) et Rim Nakhli (réalisation).

L’occasion sera de revenir sur l’histoire du cinéma féminin en Tunisie depuis les années 70 avec notamment Salma Baccar et Kalthoum Bornaz, et de s’interroger sur l’évolution qu’a connue la place de la femme dans les différents métiers du cinéma (devant et derrière la caméra).

Les intervenantes, chacune se basant sur son expérience personnelle, dressera un constat sur l’intégration, la parité, les difficultés socio-politiques, l’accès aux formations de l’audiovisuel et au travail.

Le débat, modéré par la journaliste Lilia Blaise, est prévu pour ce soir à partir de 19h30 sur la page Facebook du Goethe Institut de Tunis.

Fawz Benali