L’UGTT perd l’un de ses dirigeants, Bouali Mbarki

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) annonce ce matin, vendredi 30 octobre 2020, le décès de l’un des membres de son bureau exécutif et secrétaire général adjoint Bouali Mbarki.

La centrale syndicale n’a pas précisé la cause de la mort, mais feu Mbarki était souffrant et n’apparaissait plus dans les meetings et les médias depuis plusieurs mois.

Le défunt, natif de Sidi Bouzid, a fait ses armes dans le secteur du pétrole, où il a fait sa carrière professionnelle.

Ce fervent nassérien de tendance nationaliste arabe était très actif dans les combats ayant bouleversé le monde arabe au cours des 50 dernières années, en Palestine et en Irak.

I. B.