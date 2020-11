Dans un entretien téléphonique avec Macron, Saïed condamne toute forme de violence et de terrorisme

Le président de la république, Kaïs Saïed s’est entretenu par téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron, ce samedi 31 octobre 2020, et a fait part de sa condamnation et de son rejet de toute forme de violence et de terrorisme, en ajoutant que «certaines parties cherchent à semer la confusion dans certaines sociétés, y compris la société française».

C’est ce qu’indique un communiqué de la présidence de la république, en ajoutant que le chef de l’Etat a, dans ce contexte, affirmé que «l’islam est innocent de toutes ces pratiques».

Cet entretien téléphonique a également porté sur la question de la migration clandestine et les solutions à trouver ensemble pour faire face à ce phénomène, qui est parfois instrumentalisé pour atteindre des objectifs politiques, ajoute le communiqué.

«Nombreux sont ceux qui instrumentalisent la religion musulmane, alors qu’ils ont été en réalité endoctrinés afin de porter atteinte non seulement à l’islam, mais aussi aux relations entre les peuples et les nations», ont convenu les deux chefs d’Etat, qui ont réaffirmé la solidité des relations entre la Tunisie et la France.

Rappelons que l’auteur de l’attaque au couteau perpétrée jeudi dernier à Nice est un Tunisien de 21 ans, répondant au nom de Brahim Issaoui.

Entré clandestinement en Europe, via Lampedusa (Sicile en Italie), fin septembre, il s’est rendu ensuite en France, où il a commis cette attaque à l’intérieur et aux alentours de la basilique Notre-Dame de l’Assomption, ayant fait 3 morts et 3 blessés.

