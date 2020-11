Le cinéaste Hichem Ben Ammar publie un nouveau recueil de poésie « Grabuge »

Le cinéaste Hichem Ben Ammar renoue avec sa passion pour la poésie et publie son troisième recueil de poèmes intitulé «Grabuge (Textes et fragments 1990 – 2020)».

Hichem Ben Ammar a plusieurs cordes à son arc, car en plus d’être un réalisateur de renommée ayant surtout percé dans le genre documentaire avec des films cultes comme «Cafichanta» (1999), «Raïs labhar» (2002), «J’en ai vu des étoiles» (2007)…, il possède aussi une belle plume francophone et un indéniable talent de poète.

Après avoir été à la tête de la Cinémathèque tunisienne depuis sa création en 2018, Hichem Ben Ammar retrouve de nouveau sa passion pour la poésie qui ne date pas d’aujourd’hui, puisqu’il avait auparavant publié deux recueils de poèmes «L’idéal atteint» et «La négociation».

Dans ce troisième recueil baptisé «Grabuge» paru ce mois aux éditions Contrastes, il nous offre un volume d’une centaine de pages, un condensé de ses intimes réflexions, de ses émotions et de son amour de la langue depuis 1990 et jusqu’à cette incroyable année 2020 qui lui a redonné le goût de republier de nouveau au grand bonheur de son public de cinéphiles et de lecteurs.

Fawz Benali