Solid-19 : Collecte de dons pour l’achat de 1500 kits respiratoires CPAP pour les hôpitaux tunisiens

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, une collecte de dons visant à acheter 1500 kits respiratoires CPAP (ventilation en pression positive continue) pour les hôpitaux tunisiens a été lancée par le collectif Solid-19, sous la coordination de l’Association Tunisiens des deux rives (T2Riv).

«Depuis le début de la deuxième vague du coronavirus, l’épidémie est en hausse dans tout le pays. Elle continue de gagner du terrain et on craint le pire. Notre pays fait face à une vague de propagation de la Covid-19 avec un système de santé dès lors en difficulté», explique l’association T2Riv, basée à Paris, en indiquant que la mortalité chez les patients dont l’état nécessite une intubation est supérieure à 40% : «On s’oriente donc de plus en plus vers les techniques de ventilation non invasives à type de CPAP de Boussignac et Optiflow».

Tout en affirmant que ces kits portatifs ont déjà prouvé leur efficacité dans l’aide aux personnes en détresse respiratoire, T2Riv, en partenariat avec d’autres associations et organisations, dont Humatem, a lancé un un appel aux dons, et organisé un Téléthon sur le net (« Webithon« ), dans la soirée du vendredi 30 octobre 2020, afin de collecter l’argent nécessaire pour réussir cette action.

Notons que le ministre tunisien de la Santé Faouzi Mehdi, qui a participé au Téléthon, s’est engagé, pour sa part, à la prise en charge de 500 kits par son département, sachant que de nombreuses associations à l’instar de l’Union des Tunisiens en France et Tunisiens en Autriche ont également participé à cette campagne de solidarité en faisant des dons.

«Pr Mohamed Ghannem, président de l’Amicale des Médecins d’origine maghrébine de France (AMOMF) et de la Fédération des associations franco-tunisiennes (FAFT) nous a honoré par son adhésion au projet des CPAP de Boussignac pour notre chère Tunisie», s’est encore réjoui T2Riv, en remerciant toutes les personnes, associations et organisations qui se sont engagées dans cette action et qui ont répondu à son appel.

«Je rejoins avec grand plaisir le collectif Solid-19 coordonné par T2Riv. Ce collectif a pour objectif l’achat de 1500 Kits respiratoires de Boussignac afin d’équiper les ambulances, les services d’urgence et les services de réanimation en Tunisie, où la propagation de la Covid-19 est rapide et où la dégradation de la situation sanitaire est préoccupante», a commenté pour sa part Pr Ghannem.

Notons que Solid-19 (CPAC For Africa) est né à l’initiative d’Abderrahim Benhagoug, ingénieur biomédical hospitalier, en poste à Marseille, membre de l’Afib et président du collectif, ainsi que de Gilles D’Honneur, professeur en anesthésie-réanimation et référent médical dudit collectif.

L’objectif de Solid-19 est de partager l’expérience et l’expertise autour de la technique de ventilation par CPAP de Boussignac (respiration assistée permettant de traiter certains troubles respiratoire), «la faire connaître de toute urgence au plus grand nombre d’acteurs de santé du continent africain, et leur en faciliter l’accès via des dons de kits et/ou des achats à tarifs solidaires».

Y. N.