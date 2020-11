Transformation numérique : mise en place d’une stratégie nationale pour la période 2021-2025

Le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Mohamed Fadhel Kraiem, a précisé les axes de développement concernant la stratégie nationale de transformation numérique pour la période 2021–2025. Selon lui, la Tunisie prévoit de renforcer sa position de pays de numérisation et d’innovation.

Lors de l’ouverture de Tunisie Digital Summit le 27 octobre 2020, le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Mohamed Fadhel Kraiem, a indiqué que la Stratégie nationale de transformation numérique pour la période 2021-2025 s’appuie sur 7 axes.

La stratégie nationale de transformation numérique pour la Tunisie

La digitalisation et l’innovation de la Tunisie s’appuiera sur l’intégration financière à travers l’incitation au commerce électronique et le paiement électronique ainsi que le développement de l’infrastructure et la généralisation des services d’Internet dans toutes les régions.

Le ministre a également précisé que la stratégie de transformation digitale a pour principal enjeu de renforcer la position de la Tunisie comme un pays d’innovation et de numérisation. Également, elle a pour objectif que le pays soit une destination d’investissement dans le secteur des TIC mais aussi dans le développement du système d’innovation.

Grâce à cette stratégie de transformation numérique, la Tunisie souhaite véritablement s’assurer un positionnement en matière de technologies de rupture. Pour la période 2021-2025 l’objectif serait aussi de continuer la numérisation et la simplification des procédures administratives ainsi que la digitalisation du marché de l’emploi.

La Tunisie, un pôle des startups en Afrique et dans le monde

Le ministre a relevé le fait que les réformes ont pour objectif de faire de la Tunisie un véritable pôle des startups en Afrique et dans le monde entier. Depuis le lancement du programme en 2019, plus de 338 labels startups ont été octroyés.

De cette façon, les startups pourront utiliser une image moderne et innovante de la Tunisie afin de promouvoir leur société et leur transformation digitale. En effet, le pays souhaite lancer la deuxième phase du programme qui concerne la mise en œuvre de nouveaux systèmes de financement et la création des fonds. Cette année, le département a mobilisé près de 184,4 millions de dinars pour le développement des startups.

L’internet haut débit en Tunisie

Durant la gestion de la crise de la Covid-19, l’internet haut débit a fait défaut dans certaines régions tunisiennes. Cette faiblesse s’est surtout ressentie pour l’enseignement à distance ainsi que pour la gestion du télétravail. C’est pour cette raison que le ministre a déclaré que le lancement du projet «Gov tech» a pour objectif de raccorder les écoles à l’internet haut débit afin d’améliorer la connexion de toutes les régions.