C’est Dieu et son Prophète que vous offensez par vos meurtres !

L’ange Gabriel et Mahomet dans la grotte de la Révélation (miniature persane tirée du Jami’ al-Tawarikh de Rashid al-Din, Tabriz, 1307).

Ceux qui focalisent sur les caricatures de ‘‘Charlie Hebdo’’ doivent comprendre que ce n’est pas du Prophète ni de l’islam dont on rit dans ce magazine humoristique mais des hommes et de leurs tartuferies hypocrites.

Par Renaud Des Gayets *

Aux esprits enflammés par les caricatures de « Charlie Hebdo », je vous propose une meilleure lecture que Charlie : le Coran.

Vous y apprendrez que la vie humaine est sacrée et que le meurtre est une offense à Dieu, comme de profaner un lieu de culte ou de porter atteinte à l’intégrité des femmes, des enfants, des vieillards et plus généralement des innocents, qu’ils soient croyants ou pas. Et qu’il est d’ailleurs recommandé de protéger les croyants du Livre (Chrétiens et Juifs).

Ce ne sont pas des ajouts mais des préceptes de base qui ont été édictés par le Prophète. Je n’ai pas lu que le Prophète interdisait de le représenter sous quelque forme que ce soit mais bien sûr je n’ai pas parcouru tous les ajouts des hommes au cours des siècles.

Alors qui blasphème ? Celui qui vient de tuer des innocents dans une église dont une jeune mère de trois enfants ou ‘‘Charlie’’ qui dénonce, à sa manière, l’idolâtrie vouée au Prophète par ceux qui ont tourné le dos à ses préceptes ?

Vous n’avez pas compris que ‘‘Charlie’’ s’adresse à ceux qui préfèrent rire des décalages entre les préceptes moraux DES religions et les pratiques des clercs ainsi que de leurs adeptes qui prétendent les servir en faisant le contraire de leurs écrits. Ceux-là choisissent d’en rire plutôt que d’en pleurer ou d’égorger le premier clerc venu, car rire ne tue pas et de ce fait n’offense pas Dieu.

Et puis, cela vous étonnera mais ‘‘Charlie’’ n’est pas notre préoccupation en France. La plupart d’entre nous ne le lisent pas et ne veulent même pas connaître les caricatures que vous dénoncez et que vous diffusez sur vos réseaux à longueur de temps. Beaucoup d’entre nous ont acheté ‘‘Charlie’’ pour la première fois le lendemain de l’attaque dont ses journalistes ont été victimes, juste pour vous dire que notre liberté est aussi sacrée que vos livres.

Miniature persane : Miraj (Ascension) de Mahomet par Sultan Muhammad. La représentation du Prophète n’a nulle part été interdite en islam.

Du fait même de votre focalisation sur les caricatures de ‘‘Charlie’’, certains de nos enseignants ont cru bon d’en illustrer leurs cours sur la liberté d’expression, le sens critique qui vous fait tellement défaut et la fonction du rire comme exutoire à la violence. Ainsi ils ont pensé qu’il fallait expliquer que ce n’est pas du Prophète ni de l’islam dont on rit dans ‘‘Charlie’’ mais des hommes et de leurs tartuferies hypocrites.

Je vous conseille donc d’en tirer comme leçon qu’il vous faut créer de toute urgence un journal islamiste pour rire de nos turpitudes autant qu’il vous plaira pour ne plus offenser Dieu et son Prophète par vos meurtres.

* Ecrivain et illustrateur.