Une jeunesse tunisienne extraordinairement positive, qui n’a rien à voir avec l’assassin de Nice

Le jeune assassin tunisien qui a massacré trois innocents avant-hier, vendredi 30 octobre 2020, à Nice, au nom d’Allah, avait 11 ans quand pour la première fois j’ai séjourné en Tunisie, juste après la révolution démocratique sociale et progressiste du 14 janvier 2011. Que s’est-il passé entre-temps ?

Par André Couitti *

Depuis lors, quelle éducation a reçu ce jeune tunisien ? Quels modèles de comportements, de plan de vie, de formation, d’intégration sociale a-t-il eu dans cette nouvelle Tunisie pour, finalement, fuir son pays comme clandestin et venir égorger des Français innocents ?

11 ans – 21 ans : 10 années du bilan de la Tunisie révolutionnaire? Pour en arriver là? Les enquêtes à venir nous en diront plus.

Pour moi, la Tunisie que je connais est extraordinairement plus positive. J’ai connu en 10 ans plus de 100 jeunes entre 18 et 25 ans, à différentes occasions et j’en ai aidés beaucoup avec des petits billets, ici et là, des dépannages.

Je l’ai expliqué plusieurs fois ici : au-delà de mon budget affecté à mes séjours, j’ai utilise une part du différentiel de change euros dinars (passé de 1,94 en 2011 a 3,45 il y a peu, en 2020)… Au lieu de «profiter» comme un gros con de la chute de la monnaie tunisienne, j’ai financé des actions de solidarité, des milliers et des milliers de dinars en 10 ans.

Tous ces jeunes dont je parle ont tous eu une trajectoire positive, ont travaillé dur pour leurs diplômes, leur premier boulot… J’ai corrigé de nombreux mémoires d’études… mis au net des CV, rédigé des modèles de lettres de motivation, etc. Beaucoup de ces jeunes se sont mariés et ont aujourd’hui des enfants…

Sur le plan religieux, une discrétion absolue. Côté voile, une infime minorité des filles le portent parmi celles rencontrées. Bref, de visu et sur le terrain, je suis le témoin d’une jeunesse tunisienne extraordinairement positive, qui n’a rien à voir avec l’assassin d’avant-hier.

Alors gardons-nous de jugements hâtifs et de décisions à chaud ! Trions le bon grain de l’ivraie et gardons la tête froide !

* Conseiller en affaires européennes, agent de développement rural.