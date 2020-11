Autriche : Plusieurs blessés et un mort dans une fusillade à Vienne, l’un des assaillants abattu par la police

Plusieurs coups de feu ont été tirés, dans la soirée de ce lundi 2 novembre 2020, dans le centre-ville de Vienne en Autriche, notamment près d’une synagogue et d’un restaurant, indique la police autrichienne, en ajoutant que l’un des assaillant a été abattu et que cette fusillade a fait un mort et plusieurs blessés, dont un policier.

Sur Twitter, la police de Vienne ajoute que l’opération est en cours, en appelant les habitants à ne pas sortir et les témoins à ne pas partager de photos ni de vidéos de l’attaque sur les réseaux sociaux mais sur un lien qu’elle a diffusé, afin d’aider les enquêteurs.

«Il y a un mort et plusieurs blessés dont un policer. L’un des assaillant a été abattu par un agent. Veuillez éviter tous les lieux publics de la ville», a encore tweeté la police.

De son côté Oskar Deutsch, chef de la communauté juive d’Autriche a publié un tweet en écrivant : « A ce stade, on ne peut pas dire si la synagogue était visée. Ce qui est en revanche sûr, c’est que la synagogue et l’immeuble de bureaux à la même adresse n’étaient plus en activité et fermés au moment des premiers coups de feu».

Y. N.