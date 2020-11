CAITE : Non au terrorisme et à l’amalgame ! Oui à la fraternité et au vivre ensemble !

La Coordination des associations de l’immigration et des Tunisiens à l’étranger (CAITE), réitère vigoureusement sa condamnation des actes du terrorisme radical islamiste. Après l’abjecte assassinat du professeur Samuel Paty, l’horreur a encore frappé à Nice. Et cela s’ajoute à la longue liste d’attentats qui ont touché les deux rives de la Méditerranée.

Nous présentons nos sincères condoléances, aux familles des victimes, à leurs proches, aux enseignants et à la communauté catholique.

Pour les Tunisiens de France, de Belgique, d’Italie, de Suisse, de Suède et d’ailleurs, le droit à la vie est sacré. Et au-delà des victimes humaines que nous pleurons aujourd’hui, c’est toutes les valeurs de la République, qui nous sont chères, qui sont mises à mal, notamment la laïcité, les libertés de conscience et d’expression et l’amitié entre les peuples. Ces actes terroristes commis au nom de l’islam sèment la division et jettent l’opprobre sur l’ensemble de la communauté musulmane.

Nos associations :

dénoncent fermement ces actes barbares qui ciblent la vie humaine, les droits de l’homme, la paix, la fraternité et le vivre ensemble,

appellent les dirigeants des Etats et les médias, en France et dans les pays musulmans, à éviter la surenchère qui ne peut que développer la haine et multiplier des actes terroristes,

demandent que les gouvernements des pays musulmans dénoncent les actes terroristes sans aucune réserve,

considèrent qu’il est primordial que la Tunisie, condamne fermement ces actes odieux et sanctionne tout membre du gouvernement ou du parlement qui tient des propos indignes, à l’image de ceux tenus par le député Rached Khiari,

rappellent aux Etats victimes du terrorisme qu’ils doivent montrer la plus grande vigilance quant aux amalgames qui visent leurs communautés musulmanes. Les actes horribles qui ont été commis n’engagent que leurs auteurs et ceux qui les manipulent ou cautionnent. Les communautés musulmanes en Europe n’ont pas à subir des projets de loi qui visent la division à l’heure où la société a besoin de tous pour éradiquer le terrorisme.

En diffusant les valeurs humanistes, altruistes et pacifistes, la CAITE continuera à militer pour l’unité, le vivre ensemble, la fraternité, la solidarité, la liberté de conscience et la liberté d’expression.

À travers nos activités, nous œuvrerons sans relâche pour une société laïque où chacun a sa place, quelle que soit son origine ou sa religion.

«Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences» (Françoise Dolto).

Associations membres de la CAITE

Belgique :

CVDT : Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie

Suède :

ATS : Association des Tunisiens à Stockholm

Suisse :

ATTS : Association des Tunisiennes et Tunisiens en Suisse

Italie :

CITI : Comitato Degli Immigrati Tunisini In Italia – Milan

France :

Metz (Grand Est) : Aigle de Carthage

Grenoble (Auvergne-Rhône-Alpes) : ATI-CDR : Association des Tunisiens de l’Isère Citoyens des deux rives

Angers (Pays de la Loire) : Association des Tunisiens du Maine et Loire (ATML)

Lille (Hauts de France) : Association des Tunisiens du Nord de la France (ATNF)

Marseille (PACA) : Citoyens pour des Actions Plurielles en Méditerranée (CAP-MED)

Nantes (Pays de la Loire) : Imagecom

Nîmes (Occitanie) : UCDR : Union des Citoyens des Deux Rives

Le Mans (Pays de la Loire) Union des Tunisiens de la Sarthe (UTS) – Younga Solidaire

Ile de France : Arts et Cultures des deux Rives (ACDR) – Arts et Cultures Engagés du Monde (ACEM) – Association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF) – Association Interculturelle de Production, de Diffusion et de Documentation Audiovisuelles (AIDDA) – Citoyennes des Deux Rives (C2R) – Collectif femmes méditerranéennes (CFM), Collectif des Femmes Tunisiennes (CFT) – Collectif Culture Création Citoyenneté (Collectif 3C) – Comité pour le Respect des Libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) – Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) – Mouvement Citoyen des Tunisiens en France (MCTF) – Union des Tunisiens pour l’Action Citoyenne (UTAC) – Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) – Zembra.