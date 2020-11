Le député Mohamed Affès dérangé que la Haica porte plainte contre Zitouna TV

Le député islamiste radical Mohamed Affès a fustigé la Haute autorité indépendante de la communication audio-visuelle (Haica) pour avoir porté plainte contre Zitouna TV, la chaîne islamiste illégale et au financement opaque et douteux, suite aux attaques diffamatoires et calomnieuses contre Kapitalis proférées sur son antenne par le crypto-islamiste Hichem Meddeb.

Par Imed Bahri

Le député, qui s’exprimait dans un post sur sa page Facebok, n’a pas du tout apprécié que la Haica porte plainte contre la chaîne Zitouna TV sur laquelle Hichem Meddeb, un crypto-islamiste notoire, a déversé, hier soir, dimanche 1er novembre 2020, un torrent de mensonges et de propos diffamatoires sur Kapitalis et son directeur, le citant nommément et livrant en direct l’adresse du journal, le désignant ainsi comme cible pour les fanatisés.

D’ailleurs dans son post Facebook, le député islamiste radical n’a pas manqué d’illustrer son statut par la photo de Hichem Senoussi, membre de la Haica, le livrant lui aussi en pâture aux enragés de la fachosphère tunisienne. M. Affès aime salir ses adversaires et les diaboliser, la pondération étant une notion étrangère à son vocabulaire et à son mode de pensée.

Que Zitouna TV, cette chaîne hors-la-loi, livre en pâture les citoyens tunisiens et les accuse de tout et n’importe quoi ne dérange par le très fanatique Mohamed Affès, un adepte du discours superficiel, agressif et stéréotypé des islamistes radicaux basé sur la haine de l’Occident, la francophobie et l’opposition permanente Orient-Occident. Bref une vision médiévale et archaïque du monde que défend le jeune homme de 39 ans.

Ce discours populiste, il en est l’un des plus fervents adeptes, avec les Seïfeddine Makhlouf, Rached Khiari et l’imam Ridha Jaouadi. Ce dernier, qui encourageait les jeunes à faire le jihad en Syrie et accuse les artistes d’apostasie de haine de l’islam, se fait désormais très rare et très jupitérien, la relève étant désormais assurée par ses plus jeunes «frères musulmans». Notamment Mohamed Affès qui, sur sa page Facebook, l’une des plus obscurantistes de la fachosphère tunisienne, alimente la haine anti-française, notamment en déformant les propos d’Emmanuel Macron et en prétendant que ce dernier insultait l’islam et les musulmans.