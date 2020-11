Menaces et incitation à la violence contre le directeur de Kapitalis : La Haica décide de porter plainte contre Zitouna TV

Le conseil de la Haute autorité indépendante de communication audiovisuelle (Haica) a décidé, ce lundi 2 novembre 2020, de porter plainte contre Zitouna TV pour incitation à la violence contre le journaliste et directeur du journal électronique Kapitalis, Ridha Kefi.

C’est ce qu’a annoncé Hichem Snoussi, membre de la Haica, dans une déclaration à l’Agence Tap, en rappelant que cette chaîne est illégale (opérant sans autorisation depuis 2014) et qu’elle fait l’objet de plusieurs plaintes pour de nombreuses violations et dépassements, y compris des affaires intentées par l’ancien gouvernement.

Hichem Snoussi a appelé la justice à mener les enquêtes nécessaires contre cette chaîne en soulignant que son appel coïncide avec la «Journée internationale pour mettre fin à l’impunité des crimes contre les journalistes», célébrée le 2 novembre de chaque année.

Rappelons que le colonel-major à la retraite, Hichem Medded, ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur sous le règne de la «troïka», connu pour sa proximité avec le parti islamiste Ennahdha, a porté de fausses accusations contre Kapitalis et contre son directeur, qu’il a menacé et cité nommément.

Il a, entre autres, indiqué que Ridha Kefi, «risque d’être la cible des jeunes, pour le punir pour ses positions», faisant référence aux articles consacrés à la décapitation de l’enseignant français par un extrémiste islamiste et la dénonciation des Tunisiens, notamment certains députés de la coalition Al-Karama, ayant justifié cet acte abjecte commis au nom de l’islam et qui porte atteinte à cette religion et à tous ses fidèles.

Y. N.