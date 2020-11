Appel à témoins pour retrouver Oussama (12 ans) disparu à Tunis

Le ministère de l’Intérieur a lancé un appel à témoins, aujourd’hui, mercredi 4 novembre 2020, pour retrouver Oussama Badri (12 ans), disparu depuis le 30 octobre dernier, à Tunis.

Oussama Ben Badreddine Ben Mohamed Salah Badri a quitté le domicile familial, situé dans le quartier Essaida et n’a plus donné signe de vie, indique le ministère dans son communiqué où une photo de l’enfant a été publiée, sachant que des recherches ont été effectuées par ses parents et ses proches, ainsi que la police, mais en vain.

Toute personne ayant des informations pour retrouver Oussama est priée de contacter les numéros suivants : 71.341.666/71.517.264/71.566.977, ou de se rendre au poste de police le plus proche.

Il est également possible d’apporter son témoignage au siège de la police judiciaire à l’avenue 9-Avril 1938 à Tunis.

Y. N.