Electrostar annonce un repli de 27% de ses revenus à fin septembre 2020

Les indicateurs d’activité de la société Electrostar au 30 septembre 2020 font ressortir des revenus de 5.340.504 DT contre 7.319.958 DT au 30 septembre 2019, soit un repli de 27%.

Cette baisse est due principalement au retard enregistré dans l’octroi des lignes de crédit de gestion par les banques et notamment les lignes d’engagements par signature (accréditifs, crédits documentaires, obligations cautionnées etc.) et ce retard n’a pas été résorbé jusqu’à ce jour et n’a pas permis la réalisation des objectifs en termes de chiffre d’affaires, explique la société dans un communiqué.

Elle est aussi expliquée par la propagation de la pandémie du coronavirus qui a causé à la société d’énormes troubles d’approvisionnement auprès de ses fournisseurs étrangers suite à la fermeture de plusieurs de leurs usines, ce qui a bloqué la production locale et causé la chute des ventes d’Electrostar.

Autre raison de la baisse du chiffre d’affaires évoquée par la société du groupe Hachicha : la baisse du pouvoir d’achat du consommateur, donc à la baisse de la demande du marché intérieur et à la hausse du tarif bancaire «freinant toute société dans sa quête de financements d’exploitation», précise la société.

Enfin, la société a adopté une politique de prudence visant à diminuer le risque clients et à sécuriser ses ventes et ce via une démarche de réduction des délais accordés aux clients et, en filigrane, de réduction des impayés.

Source : communiqué.