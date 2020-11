Tech Trends by TT : L’inclusion digitale comme levier économique et social

Tunisie Telecom organise Tech Trends by TT, le rendez-vous mensuel Tech & Business, un événement en ligne ou webinaire sur le réseau LinkedIn, animé par des experts de haut niveau et ouvert aux fans, clients et abonnés de l’opérateur historique. Il aura lieu le jeudi 5 octobre 2020, à partir de 16 heures.

Ce premier rendez-vous de la série Tech Trends by TT, un débat de 90 minutes autour de l’inclusion digitale comme levier économique et social, est une expérience enrichissante 100% digitale. Il traitera des dernières tendances Tech & Business accessibles.

Le débat, visant à insuffler une nouvelle dynamique dans l’organisation des événements B2B, sera animé par notre collègue Wassim Belarbi (Express FM). Y prendront part autour de Samir Saied, PDG de Tunisie Telecom, plusieurs experts dans le domaine sur la scène nationale et internationale. On en citera Dr. Tawfik Jelassi, professeur de stratégie et management des technologies et directeur de programme à IMD Business School – Lausanne, Dr Zohra Yermeche, directeur du programme Connect To Learn Erisccon, Dr. Borhene Chakroun, directeur de l’’Education et de la Formation à l’Unesco, Lasaad Ben Dhieb, directeur central technologie de Tunisie Telecom, et Adnane Ben Halima, vice-président en charge des relations publiques pour la zone méditerranéenne (Huawei Northern Africa)

