Tunisie-Coronavirus : Nouvelles mesures en faveur du secteur culturel

Partagez 0 Partages

Le secteur culturel a été particulièrement impacté par la crise sanitaire liée au coronavirus et afin de limiter les répercussions économiques causés par les consignes sanitaires, à l’instar du couvre-feu et de l’interdiction des rassemblements, le gouvernement a annoncé, ce mercredi 4 novembre 2020, de nouvelles mesures au profit des professionnels du secteur.

Au terme d’un conseil ministériel, la présidence du gouvernement a notamment décidé de débloquer des fonds supplémentaires d’ici la fin de l’année afin de couvrir l’aide sociale exceptionnelle allouée aux artistes et travailleurs du secteur culturel, à hauteur de 6 millions de dinars tunisiens.

Le gouvernement a aussi décidé de mettre en place un nouveau protocole sanitaire dédié au secteur culturel, tout en prenant en considération l’évolution de la situation épidémiologique, et ce, à partir du 15 novembre courant.

Il a également été décidé de rééchelonner les dettes des artistes, créateurs et institutions culturelles auprès de la Caisse de sécurité sociale, de doubler l’allocation de retraite pour les artistes et intellectuels bénéficiant d’une couverture sociale et de simplifier les procédures liées au règlement des cotisations.

Y. N.