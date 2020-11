Tunisie-Japon : Radhia Riza et Hedi Ben Abbes décorés de l’Ordre du Soleil Levant

L’Ambassade du Japon en Tunisie a annoncé hier, mardi 3 novembre 2020, que les deux Tunisiens, Radhia Riza et Hedi Ben Abbes figurent parmi les lauréats, des personnalités décorés de l’Ordre du Soleil Levant par le gouvernement Japonais.

Ces personnalités ont été décorés pour leurs rôles importants dans la promotion des relations d’amitié entre les deux pays, indique l’ambassade en précisant que Mme Riza, vice-présidente de l’Association d’amitié Tunisie-Japon, a été décoré de l’Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or avec Rosette (quatrième plus haut grade).

Quant à Hedi Ben Abbes, ancien secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et président-fondateur de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise (CCITJ), qui a contribué à la promotion du commerce et l’investissement entre la Tunisie et le Japon, il a été décoré dans l’Ordre du Soleil Levant, Étoile d’Or et d’Argent (deuxième plus haut grade).

Notons que l’Ordre du Soleil Levant, créé en 1875, est la récompense la plus ancienne du Japon, portant différentes classes de décorations, qui sont décernées à des personnes en guise de reconnaissance de leurs réalisations et de leur apport exemplaires.