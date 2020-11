«Autour du monde II – 25 nouvelles escales», le nouveau livre de voyage de Moez Ben Salem

Le grand voyageur Moez Ben Salem vient de publier son deuxième carnet de voyage «Autour du monde II – 25 nouvelles escales», une invitation à l’évasion en ces temps durs où il n’est quasiment plus possible de voyager.

Par Fawz Benali

Cinq ans après la parution de son premier livre de voyages «Autour du monde – 25 escales», Moez Ben Salem, médecin de profession et bourlingueur en ses temps libres, vient de publier un deuxième volume éponyme où il continue de partager avec nous ses pérégrinations de rêve.

Un aventurier inassouvi et un observateur attentif

Le premier volume avait paru en 2015 aux éditions Arabesques, offrant aux lecteurs un double récit à la fois visuel et littéraire (photographies et textes) autour de 25 villes à travers le monde. Une expérience inédite que notre voyageur a souhaité renouveler avec ce deuxième volume qu’il a auto-édité et où on part à la découverte d’une vingtaine de destinations nouvelles dont celles qui l’ont le plus marqué sont le Pérou (le plus beau pays selon lui) et le nord-ouest argentin. «Les rocheuses canadiennes sont très belles aussi, le Népal est impressionnant et le Vietnam est magnifique», ajoute l’auteur.

Lac Titicaca – Frontière Bolivie et Pérou,

Accompagné souvent de sa fille et parfois aussi de sa femme ou de ses amis, Moez Ben Salem prend plaisir à organiser lui-même ses périples où il troque sa casquette de médecin contre celle d’un aventurier inassouvi et un observateur attentif face aux merveilles du monde.

Evidemment, cette année 2020 marquée par le confinement, la fermeture des frontières et les différentes restrictions de déplacement à cause de la crise sanitaire mondiale (Covid-19) est un coup dur pour les amoureux du voyage comme Moez Ben Salem. « Ce fut en effet une année bien particulière, j’avais programmé plusieurs destinations nouvelles que j’ai dû annuler», regrette-t-il.

Il a toutefois profité de cette halte pour éditer ce deuxième volume préfacé par un autre grand voyageur Rached Trimeche. Un nouveau carnet de voyage s’offre à nous avec une sublime série de photographies qu’il a prises lui-même pour la plupart, et d’autres qu’il a empruntées.

Un troisième volume après la fin de la pandémie

Comme le veut la tradition des livres de voyage, les photographies sont accompagnées de textes (descriptions et impressions) qu’il écrit souvent à son retour de voyage, parfois quelques semaines ou mois plus tard, mais il lui arrive aussi dans de rares occasions d’écrire après des années comme ce fut le cas pour l’Egypte, Andorre ou Amsterdam, précise-t-il.

Baie d’Halong au Vietnam

Pisac – Pérou

Purmamarca en Argentine

Interrogé sur ses projets futurs, Moez Ben Salem nous confie qu’il envisage de publier un troisième ouvrage, toujours autour du voyage. «Je me donne un délai de trois ans, et je vais cette fois essayer de visiter les pays d’Afrique et d’Asie Centrale», souligne-t-il.

En attendant que la situation sanitaire s’améliore dans le monde et que l’on ouvre de nouveau les frontières, les passionnés de voyage et de découverte pourront se permettre un moment d’évasion et d’émerveillement, et pourquoi pas trouver inspiration pour leurs futurs projets de voyages dans les deux volumes de «Autour du monde – 25 escales», disponibles en ce moment dans les librairies Al-Kitab, Al-Moez, Culturel, ainsi qu’à la Fnac.