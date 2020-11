La Biat remporte le prix de «meilleure gouvernance bancaire en Tunisie» décerné par CFI

Partagez 0 Partages

La Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) a obtenu la récompense de la «meilleure gouvernance bancaire en Tunisie» décernée par le magazine Global Finance International (CFI.co), référentiel international d’analyses financières et économiques. Ce prix qu’elle reçoit au titre de l’année 2020 et pour la deuxième année consécutive, vient appuyer l’excellence du système de gouvernance de la Biat, un des piliers de sa réussite.

Cette distinction salue les prouesses de la Biat sur un certain nombre de critères : la stabilité et la performance financière; la qualité du service client; la création de valeur et l’innovation; le leadership exécutif; l’excellence dans la gouvernance de l’entreprise; la gestion des risques; l’utilisation de la technologie et l’intégration de la responsabilité sociétale des entreprises dans la stratégie de la banque.

Le jury de spécialistes de Capital Finance International a mis en évidence dans son rapport les points suivants qui ont valu à la Biat ce label:

-la Biat a consacré du temps et des efforts à développer un système de gouvernance exceptionnel;

-socialement responsable, la Biat intègre les principes de la responsabilité sociétale et environnementale dans sa stratégie;

-banque d’experts, la Biat dispose d’équipes spécialisées dévouées au service de tous ses clients : particuliers, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutions;

-c’est un pilier du secteur bancaire faisant preuve d’un leadership éthique et d’une collaboration active avec tous les acteurs.

Le rapport du jury est disponible sur ce lien.

Ce label d’excellence international honore la Biat et vient appuyer sa détermination de développement à tous les niveaux pour se hisser aux standards internationaux.

Source : communiqué.