La Tunisienne EPPM opère un important projet à la RD Congo

La société tunisienne Engineering Procurement & Project Management (EPPM) va mettre en place un centre de formation à Goma pour former les travailleurs impliqués dans le projet d’extraction du gaz méthane dans le lac Kivu, en République démocratique du Congo (RDC).

D’une valeur globale de 350 millions de dollars (970 millions de dinars tunisiens), c’est le plus grand projet tunisien en RDC. Il vise à protéger la population de la région du Kivu des gaz toxiques dégagés par le lac. Il va également permettre la production de l’électricité dans la localité.

La société tunisienne a annoncé que le démarrage des travaux d’extraction du gaz méthane dans le lac Kivu est prévu en janvier 2021. Pour préparer la main-d’œuvre qualifiée nécessaire dans le cadre de ce projet, EPPM va implanter un centre de formation pour former les jeunes Congolais, qui sera effectif en janvier 2021. Il va assurer le transfert des compétences pour préparer les populations locales à travailler dans la construction des infrastructures du projet. Il sera également question de donner à ces personnes formées les compétences nécessaires dans la gestion et l’entretien après la construction.

Les responsables d’EPPM et l’ambassadeur de Tunisie en RDC ont rencontré, le 3 novembre 2020, des responsables congolais, dont les ministres de la Formation professionnelle, John Ntumba, et des Hydrocarbures, Rubens Mikindo Muhima, en vue de définir les termes de la mise en œuvre du projet.

EPPM est une entreprise opérant dans le pétrole et le gaz, le traitement de l’eau, les énergies renouvelables et la construction industrielle. Active au Moyen-Orient et en Afrique, EPPM propose à ses clients une large gamme de services comprenant l’ingénierie, la gestion de projet, l’approvisionnement, la construction et la supervision, la mise en service ainsi que des services d’exploitation et de maintenance.

Créée il y a 25 ans, EPPM est basée à Tunis, mais elle dispose de filiales en Algérie, en Libye, en Angola, en RD Congo, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis (Dubaï et Abu Dhabi), en Irak et à Oman.

Imed Bahri