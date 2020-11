« Carthage Stories »: Une série de vidéos en hommage aux grands noms du Festival de Carthage

Le Festival international de Carthage vient de lancer une nouvelle série de vidéos intitulée « Carthage Stories » pour rendre hommage aux personnalités ayant contribué au rayonnement du festival depuis sa création en 1964.

Le Festival international de Carthage, le plus grand et le plus ancien des festival tunisiens, a dû -pour la première fois dans son histoire- annuler sa 56e édition cet été comme beaucoup d’autres manifestations nationales et internationales à cause de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du coronavirus.

La nouvelle direction du festival sous la houlette de Imed Alibi (qui succède à Mokhtar Rassaa) a souhaité profiter de cette halte pour rendre hommage à tous ceux qui avaient fait la grandeur du festival de Carthage, et ce, à travers une série de vidéos publiées sur sa page officielle, avec différents invités ayant marqué l’histoire du festival soit en tant qu’invités ou en tant que membres de l’organisation.

Raouf Ben Amor

C’est l’acteur Raouf Ben Amor qui a ouvert le bal avec le premier épisode pour nous parler de son expérience en tant que directeur artistique du festival entre 2005 et 2007, mais aussi des débuts du Festival dans les années 60 qui avait démarré avec de petites éditions orientées principalement vers la musique jazz, avant de se transformer en un grand rendez-vous pluridisciplinaire et international accueillant chaque année des stars du monde entier.

