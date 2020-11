Coronavirus : Pfizer et BioNtech annoncent un vaccin efficace à 90 %

Après la première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3, la dernière avant une demande d’homologation, le groupe américain Pfizer et l’allemand BioNtech ont affirmé ce lundi 9 novembre 2020, que l’efficacité de leur candidat vaccin contre le coronavirus était de 90 %.

«Plus de huit mois après le début de la pire pandémie en plus d’un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19», indique le Pdg de Pfizer, Albert Bourla, cité par The Guardian, qui affirme également que les deux laboratoires vont demander une autorisation d’utilisation de leur vaccin, aux États-Unis, dès ce mois-ci.

Pfizer et BioNTech estiment également que les trois critères nécessaires, soit l’efficacité, l’absence de risque pour la santé et la capacité de produire à grande échelle seront remplis d’ici la fin du mois, ajoute la même source, en indiquant que les deux laboratoires «pourraient fournir jusqu’à 50 millions de doses de vaccins dans le monde avant la fin de l’année et jusqu’à 1,3 milliard en 2021».

De son côté, le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a jugé l’annonce des laboratoires «encourageante».

«Nous saluons les nouvelles encourageantes en matière de vaccin provenant de Pfizer & BioNTech et saluons tous les scientifiques et partenaires dans le monde qui développent de nouveaux outils sûrs et efficaces pour vaincre le Covid-19. Le monde connaît une innovation et une collaboration scientifique sans précédent pour mettre fin à la pandémie», a-t-il tweeté ce soir.

Y. N.