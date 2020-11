«Decashing» : La Poste tunisienne lance un nouveau moyen de versement d’argent aux détenus

Dans le cadre de la stratégie nationale de «Decashing», la Poste Tunisienne a annoncé aujourd’hui, lundi 9 novembre 2020, la signature d’une convention de partenariat avec le Comité général des prisons et de la rééducation (CGPR), visant à faciliter le transfert d’argent aux détenus.

Cette convention a pour objectif de mettre à la disposition des familles des détenus, le réseau des Bureaux de Poste dans les différentes régions du pays afun de pour faciliter les opérations de versement, sans avoir à se déplacer aux institutions pénitentiaires et de rééducation, indique un communiqué de la poste.

Signée conjointement par Sami Mekki, Pdg de la Poste Tunisienne et Elyes Zalleg, Président du CGPR, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée cet après-midi, en présence des cadres des deux institutions, cette convention permettra également aux cadres et agents du CGPR, de disposer de la carte prépayée «e-Dinar Corporate», afin de percevoir leurs primes et effectuer des transactions de paiement.

Y. N.