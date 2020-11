Attijari bank lance un nouveau service de paiement mobile et d’ouverture de compte

Dans le cadre de sa stratégie RSE et en lien avec sa vision du digital, Attijari bank renouvelle son soutien aux initiatives innovantes favorisant l’inclusion financière. C’est dans un contexte de crise sanitaire mondiale favorisant le recours aux moyens de paiement électroniques qu’Attijari bank lance ses services de paiement mobile via l’application Flouci, en collaboration avec Kaoun.

Le lancement de l’application Mobile Flouci s’insère dans l’orientation nationale de decashing et d’inclusion financière et rejoint l’initiative TPE, lancée également dans cet esprit.

Aussi, l’incubation de Kaoun au sein d’Attijari bank s’inscrit dans sa démarche de soutien aux Fintech et d’encouragement de l’Open innovation. Flouci est un service innovant qui permet l’ouverture à distance d’un compte bancaire (particulier) Webank 100% en ligne en mode Full Digital en se basant sur un processus d’authentification à distance et un entretien en visioconférence sécurisé et assurant une conformité réglementaire absolue.

Flouci permet aussi l’obtention de la signature électronique Digigo, attribuée par Kaoun étant une autorité d’enregistrement déléguée auprès de Tuntrust ; ainsi que l’ouverture à distance d’un Wallet Flouci, rattaché au compte Webank permettant d’assurer la sécurité des transactions.

Le compte Wallet Flouci, adossé au compte principal du client Webank, permet à son titulaire de transférer de l’argent en temps réel vers d’autres Wallets Flouci et de payer, en temps réel, des commerçants affiliés Flouci, grâce à la technologie des codes QR.

Ainsi, Attijari bank s’inscrit dans une démarche volontariste de promotion du Mobile Payment via la contribution active à la démocratisation d’un écosystème de paiement innovant.