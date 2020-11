Tunisie : Solidarité avec le journaliste Aymen Bchini, condamné à 6 mois de prison suite à un différend avec des policiers

Des activistes de la société civile et des journalistes ont lancé une campagne de solidarité avec leur collègue, Aymen Bchini, arrêté fin octobre et condamné à 6 mois de prison ferme, suite à un différend avec des agents de police. Des avocats se sont, par ailleurs, portés volontaires pour assurer sa défense.

Tout en dénonçant une injustice, les collègues d’Aymen Bchini appellent à sa libération lors du procès en appel, attendu jeudi prochain, 12 novembre 2020.

Selon les premiers éléments rapporté par ses collègues, le journaliste a été arrêté à Bizerte par une patrouille à qui il a reproché de ne pas être intervenue auprès de jeunes qui l’avait caillaissé, alors que cela s’était passé devant eux.

«Un différend a éclaté avec les agents et Aymen a été arrêté et poursuivi pour atteinte à un fonctionnaire pendant l’exercice de ses fonctions», indique pour sa part, sa collègue Sana Mejri, en citant l’avocat du concerné, Me Aymen Bchini.

La même source a affirmé que plusieurs autres avocats se sont portés volontaires pour assurer la défense du journaliste, notamment la députée, Me Leila Haddad, Omar Saadaoui, Rahal Jalali, et Yassine Azaza.

