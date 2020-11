Construction d’un chemin de pierres par les habitants de Balta Bou Aouane : Précisions de la municipalité

Après la diffusion des photos d’un chemin de pierres, construit par les habitants d’une zone rurale de Balta Bou Aouane (Jendouba), la municipalité a publié un communiqué afin de remercier les bénévoles, tout en affirmant que cette initiative est une solution temporaire, menée en collaboration avec les autorités locales : «Au cours des deux dernières années, la commune, en collaboration avec les habitants, a ouvert près de 50 voies de ce type afin de faciliter et sécuriser les déplacements».

Tout en valorisant l’engagement des habitants de la ville, la municipalité indique dans son communiqué, publié ce mercredi 11 novembre 2020, que des travaux de terrassement ont été menés sur ce sentier afin d’y construite un chemin de pierres : «Dix familles ont participé à la mise en place de cette solution temporaire, et la municipalité exprime sa reconnaissance pour cet engagement citoyen, qui a permis de sécuriser le chemin en attendant la suite des travaux».

D’autre part, la même source a ajouté que 125 routes et voies situées à Balta Bou Aouane doivent être reconstruites : «cela nécessite des fonds dépassant nos capacités», a déploré la mairie, tout en affirmant cependant, qu’un projet de restauration de 40 routes est en cours, avec un coût d’investissement estimé à près de 15 millions de dinars (MD) et qui s’étendra sur 2 ans.

«Nous réitérons nos remerciements et notre reconnaissance aux habitants qui s’engagent pour améliorer la ville et changer leur réalité pour le mieux», conclut le communiqué de la mairie.

Si la mairie a publié cette précision après avoir été accusée de manquements et ciblée par des critiques, il n’en reste pas moins que ce problème de route qui a fait plusieurs victimes dans différentes régions, lors des inondations doit être solutionné, et pour ce faire, des budgets doivent être alloués aux autorités locales.

Aussi les efforts et l’engagement des habitants de Balta Bou Aouane sont à saluer. Ces femmes, ces enfants et ces hommes de la région ont donné une leçon de patriotisme, de solidarité et de bravoure.

Y. N.