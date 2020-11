Coronavirus : La Tunisie ne devrait recevoir le vaccin qu’à la fin du printemps 2021

Partagez 0 Partages

Après l’annonce faite, lundi dernier 9 novembre 2020, par le groupe pharmaceutique américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech, selon laquelle un vaccin contre la maladie à coronavirus, Covid-19, vient de prouver son efficacité à 90%, les Tunisiens ne cessent de se demander quand est-ce qu’il leur sera disponible. La date n’a pas encore été fixée mais si on en croit le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, il faudra encore attendre plusieurs mois.

Présent hier soir, mardi 10 novembre, sur le plateau de “Tounes al yaoum”, sur El-Hiwar Ettounsi, M. Mehdi a déclaré que l’arrivée du vaccin en Tunisie devrait avoir lieu en mai ou juin 2021.

«Le vaccin de Pfizar, particulièrement, a une caractéristique qui complique son transport : il doit être conservé à moins de 70 degrés», a-t-il développé, ajoutant que la Tunisie suit également l’évolution de plusieurs autres vaccins, actuellement en phase clinique.

Rappelons que la Tunisie a été inscrite parmi les 10 pays bénéficiaires de l’appui accordé par la Banque Mondiale (BM) aux pays en développement, pour financer l’achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements contre le nouveau coronavirus (COVID-19).

De son côté, Hechmi Louzir, directeur de l’Institut Pasteur de Tunis (IPT), a indiqué, ce matin, sur Mosaïque FM, que le vaccin sera distribué en priorité aux individus les plus vulnérables sanitairement (ceux qui souffrent de maladies chroniques et les plus âgés), à ceux qui ont le plus de risque d’attraper le virus (le personnel de la santé)… ainsi qu’aux hauts responsables au sein de l’État.

C. B. Y.