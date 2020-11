Air France : Les nouvelles conditions d’entrée des voyageurs en France

La compagnie Air France précise, dans le communiqué de presse reproduit ci-dessous, les nouvelles conditions d’entrée des voyageurs sur le territoire français à compter du 11 novembre 2020.

La Tunisie ayant été classée dans la catégorie sanitaire «écarlate», ses ressortissants seront soumis à un certain nombre de restrictions. A ce titre, la direction de la compagnie Air France à Tunis informe ses passagers que les détenteurs de visas long séjour français ou européen en cours de validité ayant leur résidence principale en France ou qui rejoignent, en transit par la France, leur domicile dans un pays de l’Union européenne ou assimilé, continueront d’être acceptés. Cependant, les détenteurs de visas de type C ne pourront plus voyager.

Pour tous les passagers en provenance de Tunisie, un test Covid négatif de moins de 72h est fortement recommandé. En cas de non présentation de ce test, il sera réalisé à l’arrivée en France à l’aéroport (test antigénique). Le passager d’Air France devra également fournir une attestation de déplacement dérogatoire ainsi qu’une déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes Covid (téléchargeable sur le site dédié.

L’entrée en France métropolitaine n’est également autorisée que si le voyage entre dans le cadre de l’une des dérogations énumérées, à savoir être ressortissant de nationalité française (conjoint et enfants y compris), être en transit de moins de 24 heures en zone internationale, être titulaire d’un passeport officiel, être membre de délégation en mission officielle ou personnel dans une mission diplomatique et ou consulaire, ou d’une organisation internationale ayant son siège ou un bureau en France, de même que son conjoint et ses enfants, ou séjournant en France sous couvert d’un ordre de mission émis par l’Etat d’appartenance… Des documents justificatifs devront être présentés lors du voyage.

Air France rappelle par ailleurs qu’elle assure, depuis le 2 novembre courant, 6 vols par semaine Paris-CDG/Tunis (du mercredi au lundi).

Source : communiqué.