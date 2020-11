La BM prête à financer l’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie

Après avoir alloué, en 2018, une enveloppe de 12,5 millions de dollars US (près de 35 millions de dinars tunisiens, MDT) sous forme de don aux études de faisabilité du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, la Banque mondiale (BM) s’est dit disposée à en financer également les travaux qui dureront 4 ans et dont le coût est estimé à environ 600 millions de dollars US (1 650 MDT).

Grâce à cette interconnexion, la Tunisie entend échanger 600 MW d’énergie avec l’Italie d’ici à 2025.

Outre la BM, la Tunisie mène aussi des démarches pour obtenir l’appui financier de l’Union européenne sur ce projet, qui devrait renforcer l’interconnexion électrique entre l’Afrique du Nord et l’Europe du Sud.

