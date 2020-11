Profil : Donia Chaouch, la voix douce et amicale de RTCI

Icône vivante de Radio Tunis Chaîne Internationale (RTCI), notre collègue Donia Chaouch continue de dispenser ses louables services au fidèle public de cette radio, dont les programmes se distinguent par leur qualité professionnelle et leur portée culturelle.

Aujourd’hui, vendredi 13 novembre 2020, Donia Chaouch lance une nouvelle rubrique avec l’intervention exceptionnelle et hebdomadaire d’une experte internationale de l’ONU et du PNUD, Khadija Moalla, pour parler d’«optimisme», denrée devenue très rare en ces temps de crise sanitaire de la Covid-19 avec son lot de malheurs, d’angoisses et de restrictions de toutes sortes…

Il s’agit d’éclairer le ciel nuageux de nos vies traquées par le méchant virus et de donner aux auditeurs des raisons pour espérer et penser à demain.

L’émission démarrera à 11 heures et se terminera à 14 h et Mme Moalla interviendra vers 13h10…

Donia Chaouch a commencé son bail avec la RTCI en 1979. Sa voix douce et amicale a accompagné plusieurs générations d’auditeurs et d’auditrices pour lesquelles elle est restée une grande sœur, bienveillante et bonne conseillère. Elle a également fait de la télévision et présenté de grands événements internationaux avec toujours la même disponibilité et un professionnalisme à toute épreuve.

Imed Bahri