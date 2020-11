Tunisie : Les compagnies de leasing broient su noir

Les perspectives de rentabilité du secteur de leasing en 2020 en Tunisie sont assombries par les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19.

C’est la conclusion d’une étude de l’intermédiaire en bourse et gestionnaire d’actifs Tunisie Valeurs, publiée en ce mois de novembre 2020, qui affirme que le gel de l’activité économique pèsera sur les résultats des 7 compagnies de crédit-bail cotées à la Bourse de Tunis. En fait, seule la Compagnie internationale de leasing (CIL) a pu réaliser une croissance de 9% de son résultat net. Tous les 6 autres établissements ont vu leurs bénéfices fondre ou leur déficit se creuser.

Pour ne rien arranger, l’année 2020 succède à une année 2019 particulièrement éprouvante pour les compagnies tunisiennes de leasing, souligne encore l’intermédiaire en bourse.

«Nous prévoyons, en 2020, un résultat net sectoriel (hors éléments exceptionnels) déficitaire de -1,2 million de dinars tunisiens», fait savoir Tunisie Valeurs, en raison du durcissement de l’environnement opérationnel et du gel de l’activité économique qui vont accentuer la pression sur la trésorerie des compagnies de leasing, détériorer la qualité du portefeuille du secteur et générer une flambée du coût du risque.

Pour faire face à cette situation et assurer la pérennité de leurs compagnies, les leaseurs doivent explorer des pistes de diversification de leurs activités, préconise le rapport, en rappelant qu’en 2019, déjà, ces derniers «ont dû composer avec un environnement hostile caractérisé par un investissement en berne, un assèchement de la liquidité et un affaissement des marges». «La masse bénéficiaire du secteur a chuté de 41% à 25 millions de dinars par rapport à 2018 et sa rentabilité financière s’est rétractée de deux points de taux à 7,6% sur 2019», ajoute Tunisie Valeurs.