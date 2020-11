Football : Faouzi Benzarti sur le point de retourner au Wydad Casablanca

Quelques jours après avoir quitté le banc du Club sportif sfaxien (CSS), qui rencontre des difficultés financières, l’entraîneur Faouzi Benzarti s’est envolé pour Casablanca, au Maroc, hier, samedi 14 novembre 2020, où il devrait négocier un contrat avec le Wydad.

Rappelons que Benzarti avait déjà entraîné le Wydad entre 2018 et 2019, le conduisant à remporter la super coupe d’Afrique en 2018 et le championnat du Maroc 2019, en plus d’atteindre la finale de Ligue des champions africaine en 2019.

Selon des sources marocaines, rapportées par le journal électronique Africa top sports, le président du Wydad, Said Naciri, souhaite mettre certaines conditions dans l’éventuel nouveau contrat entre son club et Faouzi Benzarti, afin d’éviter que ce dernier ne se sépare du club sans préavis. Une habitude chez l’ancien sélectionneur national de la Tunisie et de la Libye.

La même source ajoute que Benzarti a une réelle volonté d’entraîner l’équipe du Wydad, ce qui l’a poussé à renoncer à une partie de son dû au club.

D’un autre côté, l’adjoint de Faouzi Benzarti au CSS, Imed Ben Younes, annoncé lui aussi au Wydad, devrait finalement rester à Sfax pour y entraîner l’équipe première, jusqu’à nouvel ordre, avec Anis Boujelbene.

C. B. Y.