Tunisie : Le nombre des occupés augmente de 107.100 au 3e trimestre 2020

Après un repli au 2e trimestre de cette année 2020, marqué par la crise sanitaire de la Covid-19, le nombre des occupés en Tunisie repart à la hausse en augmentant de 107.100 occupés, passant 3.404.500 au 2e trimestre à 3.511.600 au 3e trimestre 2020, répartis en 2.581.800 hommes et 929.800 femmes.

Selon l’Institut national de la statistique (INS), le taux de chômage se replie à 16,2% au 3e trimestre 2020, contre 18% au trimestre précédent, s’établissant à 676.600 du total de la population active, contre 746.400 chômeurs au 2e trimestre.

Le taux de chômage a évolué dans le même sens selon le genre, en diminuant au niveau de 13,5% pour les hommes et 22,8% pour les femmes au 3e trimestre 2020.

Parmi la population au chômage, 69.300 auraient perdu leur emploi à cause de la pandémie. Parmi eux, 29.000 n’auraient pas repris le travail malgré le retour à l’activité de leur employeur.

Le taux de chômage chez les jeunes de 15-24 ans s’élève à 35,7%. Ce taux est estimé à 35,4% chez les hommes et 36,2% chez les femmes.

Le nombre des diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur est estimé en moyenne à 281.000 au 3e trimestre 2020 contre 285.400 au 2e trimestre 2020, soit une diminution de 4.400. Le taux de chômage pour cette catégorie a diminué, passant de 31,2% à 30,1%.

L’enquête sur l’emploi du 3e trimestre 2020 a montré que l’effectif de la population active en Tunisie a atteint 4.188.200, contre 4.151.000 au 2e trimestre 2020, soit une augmentation de 37.200. En conséquence, le taux d’activité a augmenté pour atteindre le niveau de 47,7% au 3e trimestre 2020, après avoir été d’environ 47,4% au 2e trimestre de cette année.

En comparaison avec le même trimestre de l’année 2019, le taux d’activité a diminué de 0,1 points.

La population active se répartit en 2.984.000 hommes et 1.204.200 femmes, et le taux d’activité est respectivement de 69,8% et 26,7%.

Source : communiqué.