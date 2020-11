La 31e édition des JCC révèle son affiche, «un espoir de renouveau qui nous console»

Le comité directeur de la 31e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) qui se tiendront du 18 au 23 décembre 2020, vient de dévoiler son affiche officielle «qui pourrait exprimer cette porte ouverte sur le monde.. une ouverture vers la lumière».

Dans un communiqué publié ce lundi 16 novembre 2020, le comité directeur ajoute qu’en ces temps difficiles «de confinement et de cloisonnement, l’affiche de cette session pourrait aussi exprimer une ouverture vers la lumière… un déni aux temps obscurs qui nous accablent et un espoir de renouveau qui nous console».

«Épurée et minimaliste dans sa composition, l’affiche des JCC nous renvoie à l’obscurité d’une salle de cinéma, espace de toutes les émotions et étendue de prédilection de l’imaginaire», ajoute encore le communiqué.

Rappelons que la 31e édition des JCC, initialement prévue du 7 au 12 novembre, a été reportée du 18 au 23 décembre, en raison de la situation épidémiologique liée au coronavirus, marquée par la hausse du nombre de contaminations et de décès.

On notera par ailleurs, que le comité directeur et artistique présidé par le cinéaste Ridha Behi avait exprimé sa volonté de ne pas annuler cette édition et de l’organiser dans les meilleures conditions garantissant la sécurité du public et des professionnels du cinéma.

Y. N.