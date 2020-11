L’association « Wallah we can » s’engage pour la lutte contre les violences faites aux enfants

A l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’enfant, l’association « Walah We Can » lance une campagne de sensibilisation et d’action contre les différentes formes de violence faite aux enfants.

La Journée mondiale des droits des enfants, célébrée le 20 novembre de chaque année depuis 1989, est l’occasion cette année d’investir davantage dans la protection des enfants contre la violence. L’association tunisienne « Wallah We Can » qui travaille depuis quelques années au service de l’enfance et de la jeunesse, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, vient de lancer une nouvelle action pour lutter contre la maltraitance des enfants.

L’aventure avait commencé avec le collège de Makthar au nord-ouest du pays, dans le cadre d’un ambitieux projet de réhabilitation d’écoles et d’internats vétustes. L’association, fondée par Lotfi Hamadi, a depuis élargi son champ d’actions à travers de nombreux autres projets (construction de terrains de sports et de salles de cinéma, plantation d’arbres, forage de puits, isolation de toitures …).

Grâce à un partenariat avec le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des seniors, l’association s’apprête à ouvrir prochainement un centre d’accueil pour les enfants victimes de violence où ils seront accompagnés par des pédopsychiatres. L’association engagera également des avocats pour poursuivre les agresseurs.

Fawz Benali