Polémique sur la santé des animaux au zoo du Belvédère : Visite d’inspection de la mairesse de Tunis (Photos)

Suite à une campagne lancée sur les réseaux sociaux dénonçant les conditions des animaux du zoo du Belvédère à Tunis, la mairesse Souad Abderrahim, accompagnée d’une commission composée notamment de vétérinaires, s’est rendue hier, lundi 16 novembre 2020 sur les lieux pour une visite d’inspection.

Depuis quelques jours, des photos attribuées au zoo circulent sur les réseaux sociaux, pour dénoncer les conditions de détention et le manque de soins apportés aux animaux tout en accusant les responsables du parc et les agents de la municipalité de manquements.









Suite à quoi, la mairesse de Tunis a décidé de visiter les lieux avec des responsables locaux et une équipe de vétérinaires, qui a examiné les animaux, leurs conditions ainsi que la nourriture et leur situation sanitaire.





«Selon les vétérinaires la situation générale des animaux et plutôt bonne, malgré quelques améliorations à prévoir et celle du zoo, bien que n’étant pas idéale, n’est pas à déplorer comme indiqué sur les réseaux sociaux», a indiqué Souad Abderrahim, dans une déclaration, hier à Kapitalis, tout en affirmant que d’autres visites sont prévues, afin d’améliorer l’accueil des animaux dans ce parc de la capitale.







«Nous sommes ouverts à toute proposition visant à parfaire les conditions des animaux. Certains sont âgés, d’autres sont effectivement en cage et nous menons actuellement des travaux pour rénover les espaces et les rendre plus agréables», a-t-elle ajouté, en réaffirmant sa volonté à conjuguer les efforts pour mettre en place toute action pouvant améliorer et embellir le zoo du Belvédère.

Y. N.