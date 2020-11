Tunisie : Docteur Nejib Chargui succombe au coronavirus

«Nous déplorons le décès d’un autre soldat parmi nos blouses blanches, le docteur Nejib Chargui médecin généraliste installé du côté de Bouargoub à Hammamet, parti vers un monde meilleur, ce jour, des suites de la Covid-19», indique le Conseil régional de l’ordre des médecins de Tunis.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce jeudi 19 novembre 2020, le du bureau du CROM de Tunis a présenté «ses condoléances les plus émues» à l’épouse de Dr Chargui, ses enfants et à toute la famille Chargui.

«Puisse Dieu, le tout puissant, accorder au défunt sa miséricorde et l’accueillir dans son paradis éternel», conclut le communiqué du CROM.

De nombreux médecins ont également déploré le décès Nejib Chargui, qu’ils décrivent comme un médecin dévoué à ses patients et sa profession et un homme agréable, altruiste et généreux, qui a toujours tendu la main aux autres, tout en rappelant son engagement particulier dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Y. N.